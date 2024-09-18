10 milyon dolar haraç ödemeyi reddettiği iddiasıyla kafesi kundaklandı; o anlar kamerada (2)
'ÇOKZOR DURUMDAYIZ'Adana'da pastanesi kundaklanan S.
'ÇOKZOR DURUMDAYIZ'
Adana'da pastanesi kundaklanan S.Ü.'nün (68) kızı Ş.Ü. (37), “Akaryakıt istasyonumuz taranıp kundaklandı, pastanemiz taranıp kundaklandı. Hiçbirimizin can güvenliği yok. Ağabeyimi vurdular, ikiz kardeşimi vurdular. Hala ses kaydı atıp, 'Oğullarını yaraladım, sıra sende. Onların ayağına sıktım, senin kafana sıkacağım' diye tehdit ediyorlar. Saldırılar yüzünden iş yapamaz hale geldik, akaryakıt istasyonumuzu kapattık. Yardım istiyoruz. Çok zor durumdayız" diye konuştu.
'OKULA GİDEMİYORUZ'
S.Ü.'nün yeğeni S.Ü. (14) ise "Okullar açıldığından beri okula gidemiyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Güvenlik güçlerimizden yardım bekliyoruz" dedi.
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