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        10 milyon dolar haraç ödemeyi reddettiği iddiasıyla kafesi kundaklandı; o anlar kamerada (2)

        'ÇOKZOR DURUMDAYIZ'Adana'da pastanesi kundaklanan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:35
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        10 milyon dolar haraç ödemeyi reddettiği iddiasıyla kafesi kundaklandı; o anlar kamerada (2)
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        'ÇOKZOR DURUMDAYIZ'

        Adana'da pastanesi kundaklanan S.Ü.'nün (68) kızı Ş.Ü. (37), “Akaryakıt istasyonumuz taranıp kundaklandı, pastanemiz taranıp kundaklandı. Hiçbirimizin can güvenliği yok. Ağabeyimi vurdular, ikiz kardeşimi vurdular. Hala ses kaydı atıp, 'Oğullarını yaraladım, sıra sende. Onların ayağına sıktım, senin kafana sıkacağım' diye tehdit ediyorlar. Saldırılar yüzünden iş yapamaz hale geldik, akaryakıt istasyonumuzu kapattık. Yardım istiyoruz. Çok zor durumdayız" diye konuştu.

        'OKULA GİDEMİYORUZ'

        S.Ü.'nün yeğeni S.Ü. (14) ise "Okullar açıldığından beri okula gidemiyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Güvenlik güçlerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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