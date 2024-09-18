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        Çatıdan düşüp, hayatını kaybetti

        ADANA'nın Feke ilçesinde komşunun ev inşaatına yardıma giden Hakkı Duru (65), çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 21:45 Güncelleme: 18.09.2024 - 21:50
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        Çatıdan düşüp, hayatını kaybetti
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        ADANA'nın Feke ilçesinde komşunun ev inşaatına yardıma giden Hakkı Duru (65), çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tenkerli Mahallesi Soğukpınar mevkisinde meydana geldi. Koşsunun ev inşaatına yardım etmek için öğle saatlerinde evden çıkan Hakkı Duru, akşam evine dönmedi. Telefonla Duru'ya ulaşamayan eşi, evin 500 uzağındaki komşusunun inşaatına gitti. Burada Duru'yu yerde yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Duru'nun çatıda çalıştığı sırada düşerek hayatını kaybettiğini belirledi. Duru'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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