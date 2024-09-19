Otobüs durağında rahatsızlanan işçinin para, telefon ve altın kolyesini çaldı

ADANA’da otobüs durağında uyuyakalan Metin Y.’nin (34), cebindeki 6 bin lira, cep telefonu ve boynundaki altın kolyeyi çalan İrfan D. (52), güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. İfadesinde, “Yardım etmek için yanına gittim. Bir anda şeytana uydum” diyen şüpheli, tutuklandı.

Olay, 10 Eylül’de saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Mesaiden çıkan fabrika işçisi Metin Y., İnönü Parkı’ndaki otobüs durağında dolmuş beklerken rahatsızlanıp, banka uzanarak dinlenmek isterken kendinden geçti. Bu sırada parkta oturan İrfan D., durumu fark edip Metin Y.’nin yanına gitti. Çevreyi kontrol eden İrfan D., kimsenin olmadığı bir anda Metin Y.’nin cebindeki 6 bin lirayı çalıp, duraktan uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar dönen İrfan D., bu kez de Metin Y.’nin cep telefonunu ve boynundaki altın kolyeyi alıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.