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        Otobüs durağında rahatsızlanan işçinin para, telefon ve altın kolyesini çaldı

        ADANA'da otobüs durağında uyuyakalan Metin Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:45 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:50
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        Otobüs durağında rahatsızlanan işçinin para, telefon ve altın kolyesini çaldı
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        ADANA’da otobüs durağında uyuyakalan Metin Y.’nin (34), cebindeki 6 bin lira, cep telefonu ve boynundaki altın kolyeyi çalan İrfan D. (52), güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. İfadesinde, “Yardım etmek için yanına gittim. Bir anda şeytana uydum” diyen şüpheli, tutuklandı.

        Olay, 10 Eylül’de saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Mesaiden çıkan fabrika işçisi Metin Y., İnönü Parkı’ndaki otobüs durağında dolmuş beklerken rahatsızlanıp, banka uzanarak dinlenmek isterken kendinden geçti. Bu sırada parkta oturan İrfan D., durumu fark edip Metin Y.’nin yanına gitti. Çevreyi kontrol eden İrfan D., kimsenin olmadığı bir anda Metin Y.’nin cebindeki 6 bin lirayı çalıp, duraktan uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar dönen İrfan D., bu kez de Metin Y.’nin cep telefonunu ve boynundaki altın kolyeyi alıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kendine geldiğinde para, telefon ve kolyesinin çalındığını fark eden Metin Y.’nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini belirleyen polis, İrfan D.’yi adresine yapılan baskında gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ve altın kolye bulundu. Emniyete götürülen İrfan D., ifadesinde, “Rahatsızlanıp, uzandığını fark edince yardım etmek için yanına gittim. Bir anda şeytana uydum” dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cep telefonu ve altın kolye ise Metin Y.’ye teslim edildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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