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        TEKNOFEST Genel Sekreteri Saymaz: Adana, Şampiyonlar Ligi olacak

        ADANA'da300 bin metrekare açık, 50 bin metrekare kapalı alanda hazırlık çalışmaları devam eden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yarışmacılar, 31 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği için yarışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:08 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:08
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        TEKNOFEST Genel Sekreteri Saymaz: Adana, Şampiyonlar Ligi olacak
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        ADANA'da300 bin metrekare açık, 50 bin metrekare kapalı alanda hazırlık çalışmaları devam eden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yarışmacılar, 31 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği için yarışacak. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammed Saymaz, "Antalya'da şampiyonlar belirlendi ve Adana ise Şampiyonlar Ligi olarak konumlandırıldı. 50 kategoride derece alan yarışmacılarımız burada daha büyük görevler ve daha büyük ödüller için yarışacaklar. Şampiyonlar Ligi, ilk defa Adana'da gerçekleşiyor diyebiliriz" dedi.

        Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) için yapılan hazırlıklar basına tanıtıldı. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammed Saymaz, bu yıl ilk kez TEKNOFEST Akdeniz kapsamındaki Teknoloji Yarışmaları'nın final değerlendirmelerin Antalya'da gerçekleştirildiğini anlattı. 100 farklı ülkeden başvuru alınan ve Türkiye'nin dört bir yanından katılımın sağlandığı TEKNOFEST 2024 kapsamında 50 ana kategoride düzenlenen yarışmalarda gençlerin, yapay zekadan biyoteknolojiye, tarım teknolojilerinden haberleşmeye kadar birçok alanda projeleriyle kıyasıya mücadele ettiğini anlattı. Saymaz, ana kategoriler ve 128 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 790 bin takım ve 1 milyon 650 binin üzerinde yarışmacının başvurduğunu dile getirdi. Gençlere toplamda 31 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği ile Türkiye'nin geleceğine katkı sunmak için yarıştığına dikkat çeken Saymaz. Adana'da yeni bir rekora imza atılmasının beklendiğini vurguladı.

        ELON MUSK GELMEYECEK

        TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammed Saymaz, "Antalya'da şampiyonlar belirlendi ve Adana ise Şampiyonlar Ligi olarak konumlandırıldı. 50 kategoride derece alan yarışmacılarımız burada daha büyük görevler ve daha büyük ödüller için yarışacaklar. Şampiyonlar Ligi, ilk defa Adana'da gerçekleşiyor diyebiliriz. Yine ana sahnemiz burada. İlk defa Çanakkale Destanı'nı biraz daha dijitalleştirilmiş seviyede ve gençlerimizin deneyimleyebileceği bir alan oluşturduk. Yine TEKNOFEST'in 'Dijital Evren' diye bir alanını ilk defa bu yıl TEKNOFEST Adana'da gerçekleştireceğiz. Bir de 'TEKNOFEST Zaman Tüneli' diye bir projeyi hayata geçirdik. Bunu da ilk defa Adana'da gerçekleştiriyor olacağız. Burada 300 bin metrekarelik bir alanda etkinlikler gerçekleştirilecek. 50 bin metrekare çadır alanı var. Vatandaşlarımız gelmeden önce mutlaka internet sitemizden kayıt oluşturmalı ve gelirken toplu taşıma araçlarını kullanmalı" diye konuştu. Saymaz, geçen yıl TEKNOFEST'e katılacağını açıklayan Elon Musk'ın Adana'ya gelmeyeceğini, EKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da festivale katılacağını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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