Tüp bebek merkezinin ilk bebeğine, doktorunun adı verildi; 30 yılda herhalde 500'e yakın hasta ismimi verdi

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Tüp Bebek Merkezi'nde doğan ilk tüp bebeğe, aileye tedaviyi uygulayan Doç. Dr. Sefa Arlıer'in adı verildi. 30 yıldır hekimlik yaptığını belirten Doç. Dr. Arlıer, "30 yılda herhalde 500'e yakın hasta, ismimi verdi. Beni de çok mutlu etti" dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi 9 ay önce faaliyetlerine başladı. Merkezde tedavi gören, fabrika işçileri Büşra-Şehmus Kavak çiftinin tüp bebekleri, 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya geldi. Çift, erkek bebeklerine, tedaviyi uygulayan Kadın Hastalıkları, Doğum, Tüp Bebek Ünitesi Birim Sorumlusu Doç. Dr. Sefa Arlıer'in adını verdi. Evlat sahibi olmanın çok özel olduğunu belirten Büşra Kavak, tedavi sürecinde yanlarında olan Arlıer'e teşekkür ederek, "Çok değişik bir duygu, tarifi yok. Severek verdik ismini, kötü bir düşüncemiz olmadı. Zorlu bir süreçti ama sonuna değdi. Sefa'mız geldi. İlk tüp bebek denememizde oldu" diye konuştu.