Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı (5)

HÜRKUŞVE HÜRJET'TEN GÖSTERİ

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açan TEKNOFEST 2024'te, HÜRKUŞ ve HÜRJET gösteri uçuşu yaptı. Gösteri uçuşu cep telefonu ile görüntülenirken, katılımcılar tarafından da büyük beğeni topladı. Etkinlikte SOLOTÜRK ve ATAK helikopterleri de gösteri uçuşu sergiledi.