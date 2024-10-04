TEKNOFEST'e üçüncü gününde de yoğun ilgi

ADANA’da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın standında askeri kar, deniz ve hava araçları sinevizyon ve modellerle ziyaretçilere tanıtıldı. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, ‘Milli Yetkinlik Hamlesi’ ile yerli ve milli platform ürünlerle gençleri tanıştırıp, yeni yetenekler keşfetmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde bu yıl 7’ncisi Adana’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla 2 Ekim’de kapılarını açtı. Adana Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST, 3’üncü gününde de büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler alandaki son model uçak, helikopter ve birçok aracı inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘2028’DE 158 BİN SAVUNMA SANAYİ ÇALIŞANI OLACAK’ Savunma Sanayii Başkanlığı standında askeri kara, deniz ve hava araçları, ziyaretçilere sinevizyon ve modellerle tanıtıldı. Ziyaretçiler, yeni teknoloji araçları görüntüleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, alanda yetenekli yeni gençleri eğitmek için başlattıkları ‘Milli Yetkinlik Hamlesi’nden bahsederek, “Savunma sanayi, yüksek teknoloji geliştirilen ve çok yetenekli gençlerin çalıştığı bir alan. Yetenek zincirinin hiç kırılmaması lazım. Savunma sanayinin şu anda 90 bin çalışanı var ancak 12’nci Kalkınma Planı’na göre bu sayı 2028 yılında 158 bin kişi olacak. Yani yaklaşık yüzde 100 büyüyecek. Sadece yetenek sayısı değil, bu yeteneğin doğru etkinliklerle, rehberlik yapılarak büyümesi lazım. Cumhurbaşkanımızın bundan 2-3 ay önceki onayıyla hayata geçen bir proje” diye konuştu.

‘GENÇLERİMİZE SAVUNMA SANAYİ BİLİNCİ UYANDIRMAK İSTİYORUZ’ Lise ve üniversite düzeyinde yeni yetenekleri keşfetmek için programlar başlattıklarını belirten Prof. Dr. Karataş, şunları söyledi: “Savunma sanayide mümkün olduğu kadar yetenekli insanları katmak ve mevcut çalışanları da doğru yetkinlikleri donatmayı amaçlıyoruz. Lise, üniversite, mezun, profesyoneller ve savunma sanayide çalışan mühendis, teknisyenler, liderler ve üst düzey yöneticilere kadar farklı etki seviyesinde eğitim programları ve etkinlikler düzenliyoruz. Gençlerin farkındalığını artırmak istiyoruz. Lise öğrencilerine yeni bir proje başlattık. Duyuruları yapıldı ve kayıtlar devam ediyor. Hem genel hem de fen lisesi öğrencileri için iki ayrı programımız var. Gençlerimize daha üniversite tercih döneminden önce savunma sanayi bilincini uyandırmak, yeni teknolojilerin yol haritasını göstermek istiyoruz. Yerli ve milli platform ürünlerle onları tanıştırmak istiyoruz. Savunma sanayi gençleri ya da yeni yetenekleri geliştiriyor ancak bu projeler de onları da yetiştiriyor.”