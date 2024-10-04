Adana Demirspor taraftarı, yürüyüş yaparak kulüp yönetimini protesto etti

SÜPER Lig'de 1 puan ile son sırada yer alan Adana Demirspor'un durumuna tepki gösteren taraftarlar, yaptıkları yürüyüş ve basın açıklamasıyla kulüp yönetimini protesto etti.

Adana Demirspor'un Süper Lig'de arka arkaya aldığı kötü sonuçlar neticesinde 1 puanla son sırada yer alması taraftarın tepkisini topladı. Mavi-lacivert renklere gönül veren Şimşekler Grubu Taraftar Derneği öncülüğünde taraftarlar, yıkılan eski stadyum civarında toplanıp, Adana Demirspor tesislerine yürüdü. Meşale yakıp, yürüyen taraftarlar Kulüp Başkanı Murat Sancak ve yönetim aleyhine tezahüratlarında bulundu. Tesisin önünde kalabalık adına açıklama yapan Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Başkanı Ertan Zeybek, Adana Demirspor'un bir süredir çeşitli olumsuzluklarla boğuştuğunu söyledi. Kavga ve kaos değil, çözüm istediklerini dile getiren Zeybek, "Bizler Adana Demirspor’u sosyal medya üzerinde değil, liyakatle seçilmiş profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesini bekliyoruz. Adana Demirspor Başkanlığı yapmak, binlercemizin hayali, hepimiz için kutsal bir görev. Bu görevde kim varsa her zaman hakkını vermeli. Adana Demirspor Başkanlığı kutsal bir makam, göreve gelen, bu görevi en iyi şekilde yapmalı. Bu asli bir görev olmalı, bu makamda olan kişi başkanlık için oturduğu koltuğun ağırlığını fark etmeli ve kimseyle sürtüşmemeli. Nispet yapmamalı, saygınlığını korumalı" dedi.

Mavi-lacivert renklere gönül vermiş taraftarın, vefasını ve sabrını da uzunca bir zaman gösterdiğini aktaran Zeybek, önlerinde bir çözüm süreci göremediklerini vurguladı. Sürekli oyalanmaktan sıkıldıklarının altını çizen Zeybek, "Bizler olayların kişiselleştirilmesini istemiyoruz. Fakat göz göre göre de camiamızın bitkisel hayatta bekletilmesine izin vermeyeceğiz. Bu bir haykırıştır. Bu haykırış bir süre daha bu şekilde devam ederse camia olarak daha fazla sakin kalamayacağımızı görmekteyiz. Sürecin bir isyana dönüşmesi kimseye fayda sağlamaz. Derhal ve ivedilikle burada bulunma amacımızı hatırlatır nitelikte sayın başkana çağrımızı yeniliyoruz. Ya hallet ya devret Sayın Sancak" diye konuştu.