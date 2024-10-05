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        Bakan Kacır, TEKNOFEST'te Demirören Medya standını ziyaret etti

        ADANA'dagerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Demirören Medya standını inceledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 10:39 Güncelleme: 05.10.2024 - 10:45
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        Bakan Kacır, TEKNOFEST'te Demirören Medya standını ziyaret etti
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        ADANA'dagerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Demirören Medya standını inceledi. Radyo D'nin yayınına konuk olan Bakan Kacır, "Cumhuriyet'in ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapma iddiasına sahibiz. Bunun yolu siyasi bağımsızlıktan ve teknolojik bağımsızlıktan geçiyor" dedi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde bu yıl 7'inci kez gerçekleştirilen TEKNOFEST'te Demirören Medya Grubu'nun standı, yoğun ilgi gördü. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz'de açılan Demirören Medya standının ortasına kurulan podcast odası dikkat çekiyor. Radyo D'nin Adana stüdyosuna da dönüşen podcast odası, geleceğin iletişimcilerine yeni teknolojileri deneyimleme imkanı sunuyor. Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de yer aldığı stantta 'green box' adı verilen sanal stüdyo, gençlerin ilgi odağına haline geliyor.

        Meslek lisesi öğrencilerinin tasarladığı 'Demircan' isimli robotun TEKNOFEST odağında hazırladığı sorular, katılımcılara heyecanlı anlar yaşatıyor. Soruları doğru bilen gençlerin hatıra fotoğrafı, 'TEKNOFEST Adana Hatırası' olarak takdim ediliyor. Yeni nesil yayıncılık ve geleceğin medya teknolojilerinin yan sıra günlük gazetelere de yer verilen stantta, Demirören Medya Grubu'na bağlı Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ziyaretçilere ücretsiz dağıtılıyor. İlgi çeken bölümlerinden biri de standı ziyaret eden gençlerin CV'lerini online olarak oluşturulduğu kariyer merkezi oluyor. Demirören Medya standında ayrıca gazetevatan.com'un Adana'ya özel olarak hazırladığı, bölgeye özel haber ve içeriklerin yer aldığı web sitesinin de tanıtımı yapılıyor.

        BAKAN KACIR: TAM BAĞIMSIZLIK İDDİASIYLA KURULMUŞ BİR CUMHURİYETİZ'

        Demirören Medya çalışanları, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı da ağırladı. Demirören Medya standını ziyaret eden Bakan Kacır, CNNTÜRK ve Radyo D'nin canlı yayın konuğu oldu. Bakan Kacır, "Biz tam bağımsızlık iddiasıyla kurulmuş bir Cumhuriyetiz. Ve şimdi Cumhuriyet'in ikinci asrını Türkiye Yüzyıl yapma iddiasına sahibiz. Bunun yolu, siyasi bağımsızlıktan ve teknolojik bağımsızlıktan geçiyor. Dolayısıyla teknolojik bağımsızlık için durmak yok, yola devam" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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