Tartıştığı genci sokakta tabancayla vurdu; olay kamerada

Olay, saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70001 Sokak’ta meydana geldi. Sokak ortasında isimleri öğrenilemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancalı kişi, genci bacağından vurarak yaraladı. Olay sırasında çevredekiler panik yaşadı. Saldırgan olay yerinden yürüyerek uzaklaşırken, vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay ise bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'da bir kişi, tartıştığı genci sokak ortasında tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Saldırı anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

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