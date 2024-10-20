Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne son gününde yoğun ilgi

ADANA’da bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, son gününde de yoğun ilgi gördü. Festival için Ankara’dan gelen Pınar Özaydın, “Adana’da olduğumuz çevreyi saran mangal dumanından belli. Kebap yedim, şalgam içtim çok güzeldi. Her çeşit lezzet var burada. Bundan sonra da mutlaka geleceğim” dedi.

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi ‘Kökleriyle Adana’ temasıyla düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, son gününde de yoğun ilgi gördü. Merkez Park’ta kurulan stantlarda kentin yöresel lezzetleri kebap, şalgam, şırdan ve tatlılar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. 18 Ekim’de dev mangalın yakılmasıyla resmi açılışı yapılan festivalde, önceki günlerde olduğu gibi stantların önünde uzun kuyruklar oluştu. Atlı Polis Grup Amirliği’nde görevli atlı polisler ise alandaki güvenlik önlemlerine destek verdi.