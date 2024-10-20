Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne son gününde yoğun ilgi

        ADANA'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, son gününde de yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 17:31 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne son gününde yoğun ilgi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, son gününde de yoğun ilgi gördü. Festival için Ankara’dan gelen Pınar Özaydın, “Adana’da olduğumuz çevreyi saran mangal dumanından belli. Kebap yedim, şalgam içtim çok güzeldi. Her çeşit lezzet var burada. Bundan sonra da mutlaka geleceğim” dedi.

        Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi ‘Kökleriyle Adana’ temasıyla düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, son gününde de yoğun ilgi gördü. Merkez Park’ta kurulan stantlarda kentin yöresel lezzetleri kebap, şalgam, şırdan ve tatlılar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. 18 Ekim’de dev mangalın yakılmasıyla resmi açılışı yapılan festivalde, önceki günlerde olduğu gibi stantların önünde uzun kuyruklar oluştu. Atlı Polis Grup Amirliği’nde görevli atlı polisler ise alandaki güvenlik önlemlerine destek verdi.

        'HER ÇEŞİT LEZZET VAR BURADA'

        Festival için eşi ve çocuğuyla birlikte Ankara’dan gelen Pınar Özaydın, “Eşim Adanalı, bense İzmirliyim. Bir Adanalılar bir de Adana’ya gelin gelenler çok şanslı. Çok güzel, çok eğlenceli bir festival. Adana’da olduğumuz çevreyi saran mangal dumanından belli. Hava da çok güzel. Çocuğum da Adana’nın lezzetlerinden tattı. Kebap yedim, şalgam içtim çok güzeldi. Her çeşit lezzet var burada. 4 yıllık evliyiz ilk defa geldim. Bundan sonra da mutlaka geleceğim” dedi.

        Ailesiyle birlikte kebap yiyen Esma Saltan ise “Adanalıyız, Allah’ın adamıyız. Adana’nın dışında ölüm bile kalsın istemem. Herkese öneriyorum; çıkıp çıkıp gelsinler. Hiç kavga, hırsızlık gibi olaylar yaşanmadı. Çok güzel bir ortam var burada. Her zaman buradayız” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"

        Benzer Haberler

        Tespih tutkunları son gününde Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'na akın etti
        Tespih tutkunları son gününde Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'na akın etti
        Adana'da ormanlık alanda temizlik yapıldı
        Adana'da ormanlık alanda temizlik yapıldı
        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ormanlık alanlar temizlendi
        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de ormanlık alanlar temizlendi
        Adana İl Sağlık Müdürlüğünden "özel hastanelere usulsüz sevk" iddiasına yal...
        Adana İl Sağlık Müdürlüğünden "özel hastanelere usulsüz sevk" iddiasına yal...
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partisinin ilçe kongresinde konuştu:
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partisinin ilçe kongresinde konuştu:
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Yenidoğan çetesi, en ağır şekilde cezalandırılacak