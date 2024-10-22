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        Eşini ve kayınpederini tabancayla yaralayıp, gasbettiği motosikletle kaçtı; polisin takibiyle yakalandı

        ADANA'da İzzet T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 02:34 Güncelleme: 22.10.2024 - 02:40
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        Eşini ve kayınpederini tabancayla yaralayıp, gasbettiği motosikletle kaçtı; polisin takibiyle yakalandı
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        ADANA'da İzzet T., boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül T. ve kayınpederi Salih K.'yı tabanca ile vurdu, ardından yoldan geçen Muhammed G.’nin başına dayadığı silahlı motosikletini gasbedip, kaçtı. Yaralanan baba- kız hastanede tedaviye alınırken, şüpheli eş ise polis tarafından yakalandı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1098 Sokak'ta meydana geldi. İzzettin T., iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül T.'nin kaldığı kayınpederi Salih K.’nın evinin önüne geldi. Burada bekleyen İzzetin T., evden çıkıp park halindeki otomobile yürüyen eşi ve kayınpederine tabancayla peş peşe ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Ayşegül T. ile çenesi ve kolundan vurulan Salih K., acı içerisinde koşarak otomobile bindi. Otomobille bölgeden uzaklaşan baba-kız, yakındaki Köprübaşı Polis Merkezi'ne sığındı. Baba ve kızı, polis merkezine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı baba-kızın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        MOTOSİKLETİ GASBETTİ

        Olayın ardından polisten kaçmak isteyen İzzettin T., yoldan geçen motosikletli Muhammed G.'yi durdurup, başına dayadığı silahla tehdit edip, aracını gasbetti. Motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli, önünü kesmek isteyen mahalle bekçilerine ateş edip, bölgeden uzaklaştı. Daha sonra motosikleti bir sokakta terk edip, yala olarak kaçmaya devam eden İzzettin T., polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheliyi gözaltına alan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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