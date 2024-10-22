Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da helikopter destekli operasyon; 9 gözaltı

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, helikopter destekli operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da helikopter destekli operasyon; 9 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, helikopter destekli operasyonla yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Yağma', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu' suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopter ve özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 17 ekip ile belirlenen adreslere baskın yapan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorguya alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Suphi Tekniker'e veda
        Suphi Tekniker'e veda
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok

        Benzer Haberler

        Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'ya, "rüşvet verdiği" iddiasıyla 12 yıla...
        Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'ya, "rüşvet verdiği" iddiasıyla 12 yıla...
        Adana'da mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan anne ve iki kızının cenazeler...
        Adana'da mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan anne ve iki kızının cenazeler...
        Sokak ortasında öldürülen Samet, son yolculuğuna uğurlandı
        Sokak ortasında öldürülen Samet, son yolculuğuna uğurlandı
        Adana'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 14 gözaltı
        Adana'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 14 gözaltı
        Anne ile 2 kızı, öldürüldükleri mezarlıkta toprağa verildi
        Anne ile 2 kızı, öldürüldükleri mezarlıkta toprağa verildi
        Adana'da eski Aladağ Kaymakamı'na yeniden yargılandığı FETÖ davasında 6 yıl...
        Adana'da eski Aladağ Kaymakamı'na yeniden yargılandığı FETÖ davasında 6 yıl...