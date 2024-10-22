Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Uykudaki annesini ile anneannesini öldürüp babasını yaralayan şüpheli, adliyede

        ADANA'da, uykudaki annesi Minteha Aydın (61) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) tabancayla başından vurarak öldürüp, babası İlyas Aydın'ı (63) ise ağır yaraladığı öne sürülen S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 17:55 Güncelleme: 22.10.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uykudaki annesini ile anneannesini öldürüp babasını yaralayan şüpheli, adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da, uykudaki annesi Minteha Aydın (61) ve anneannesi Ülfet Köse’yi (80) tabancayla başından vurarak öldürüp, babası İlyas Aydın’ı (63) ise ağır yaraladığı öne sürülen S.A. (26) adliyeye sevk edildi.

        Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahalle'sinde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü ve ailesiyle zaman zaman tartışma yaşadığı öne sürülen S.A., iddiaya göre gece uykuda olan annesi Mintaha Aydın, babası İlyas Aydın ve anneannesi Ülfet Köse'nin başlarından tabanca ile vurdu. Daha sonra S.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ailesinin silahla vurulduğunu ve yaralı olduklarını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Minteha Aydın ile annesi Ülfet Köse’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İlyas Aydın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı bulan polis, S.A.'yı gözaltına aldı.

        Mintaha Aydın ve annesi Ülfet Köse’nin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        ‘BEN YAPMADIM’

        S.A.’nın emniyetteki ifadesinde, “Akşam uyudum. Saat 04.00 sıralarında silah sesi duydum. İçeri girdiğimde kanlar içinde yatıyorlardı. Sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedim” dediği belirtildi.

        ‘Tehdit’ ve ‘Kasten yaralama’ gibi suçlardan 8 kaydının olduğu belirtilen S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Birimi’ne sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilere, “Ben yapmadım. Onlar benim babam, annem ve ninem. Bana kim iftira attıysa, bu ispatlanacak. İftira atanlara gereken, gerektiği zaman yapılacak. Ben cezaevine girersem eğer” dedi. S.A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Hoşçakalın
        Hoşçakalın
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Suphi Tekniker'e veda
        Suphi Tekniker'e veda
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok

        Benzer Haberler

        Adana'da helikopter destekli operasyon; 9 gözaltı
        Adana'da helikopter destekli operasyon; 9 gözaltı
        Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'ya, "rüşvet verdiği" iddiasıyla 12 yıla...
        Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'ya, "rüşvet verdiği" iddiasıyla 12 yıla...
        Adana'da mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan anne ve iki kızının cenazeler...
        Adana'da mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan anne ve iki kızının cenazeler...
        Sokak ortasında öldürülen Samet, son yolculuğuna uğurlandı
        Sokak ortasında öldürülen Samet, son yolculuğuna uğurlandı
        Adana'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 14 gözaltı
        Adana'da nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 14 gözaltı
        Anne ile 2 kızı, öldürüldükleri mezarlıkta toprağa verildi
        Anne ile 2 kızı, öldürüldükleri mezarlıkta toprağa verildi