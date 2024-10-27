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        Adanaspor'da Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı

        1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:51 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:55
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        Adanaspor'da Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı
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        1’inci Lig ekiplerinden Adanaspor’da teknik direktör Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı.

        Ligde teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde 4 maça çıkan Adanaspor, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken, galibiyetle tanışamadı. Yeni yönetimin yaptığı toplantıda Kılıç ile yolların ayrılmasına karar verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kemal Kılıç ve ekibiyle yollarımız ayrılmıştır. Kılıç ve ekibine verdikleri hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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