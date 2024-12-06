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        Silah ve mühimmat ticareti yapan şebekeye operasyon; 45 gözaltı

        ADANA'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:54 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:00
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        Silah ve mühimmat ticareti yapan şebekeye operasyon; 45 gözaltı
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        ADANA’da silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 52 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve farklı çaplarda 803 mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 15’i tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartı ile 30 kişi ise serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte silah ve mühimmat yapan şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye olduğu saptanan 45 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon için harekete geçti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından 2 Aralık’ta şafak vakti, önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda şebeke üyesi 45 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 52 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve farklı çaplarda 803 mermi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüphelilerden 17’si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 28’i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15’i tutuklandı, 13’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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