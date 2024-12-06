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        Polisin desteğiyle suçtan uzak durup, eğitim alan dezavantajlı çocuklardan bağlama dinletisi

        ADANA'da polis ekiplerinin suçtan uzak tutmak için bağlama hediye edip, kurs açtığı dezavantajlı çocuklar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'a dinleti sundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:05
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        Polisin desteğiyle suçtan uzak durup, eğitim alan dezavantajlı çocuklardan bağlama dinletisi
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        ADANA'da polis ekiplerinin suçtan uzak tutmak için bağlama hediye edip, kurs açtığı dezavantajlı çocuklar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'a dinleti sundu. Öğrencilerden Nursima Sümbül (10), "Daha önce de istiyordum ancak bağlama alamamıştık. Polis ağabey ve ablalarım bize bağlama hediye etti ve kursa başladım" dedi.

        Çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, saha çalışması yaptı. Ekipler, Vehbi Necip Savaşan İlkokulu'nda 'Gücümüz Sevgimiz Projesi' kapsamında bağlama kursu açtı. Dezavantajlı çocukların sosyal bağlar kurmalarını geliştirip, öz güvenlerini artırarak kendilerini geliştirmelerini ve suçtan uzak durmalarını sağlamak amacıyla 15 öğrenciye bağlama hediye edip, destek verdi.

        Kursta eğitim alan 8 kız öğrenci, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Eğitimlerine destek veren polislere teşekkür eden öğrenciler, Arıkan'a 'İzmir Marşı', 'Muallim' ve 'Temur Ağa' parçalarından oluşan bağlama dinletisi sundu. Arıkan, çocuklara başarı dileklerinde bulunarak, "Çok güzel bir konser sundunuz. Bu küçük yaşta bir enstrüman öğrenip, çalmanız çok önemli ve keyifli. Gelecek yaşamınızda bu aktiviteyi değerlendirmenizi istiyorum. Bundan sonraki konserde farklı melodi ve parçalar bekliyoruz" dedi.

        'BÜYÜYÜNCE SPİKER OLMAK İSTİYORUM'

        Öğrencilerden Nursima Sümbül, "Ben bağlama çalmak için çok hevesliydim. Daha önce de istiyordum ancak bağlama alamamıştık. Polis ağabey ve ablalarım bize bağlama hediye etti ve kursa başladım. Kendimi de geliştirdim. Müzik beni mutlu ediyor. Bize bu imkanı sağlayan polislere ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Büyüyünce haber spikeri olmak istiyorum ancak bağlama çalmaya da devam edeceğim" diye konuştu.

        Arıkan, bağlama dinletisinin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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