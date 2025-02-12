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        Ferdi Tayfur için Adana'da mevlit okutuldu

        ARABESK müziğin usta seslerinden Ferdi Tayfur'un ölümünün 40'ıncı gününde memleketi Adana'da mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 21:55 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:40
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        Ferdi Tayfur için Adana'da mevlit okutuldu
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        ARABESK müziğin usta seslerinden Ferdi Tayfur'un ölümünün 40'ıncı gününde memleketi Adana'da mevlit okutuldu.

        Arabesk müziğin usta seslerinden Ferdi Tayfur'un ölümünün 40'ıncı gününde Türk Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Adana Sabancı Merkez Camii'nde mevlit okuttu. Mevlit sonrası MESAM adına konuşan sanatçı Özkan Can Polat, "MESAM olarak 40'ıncı gün mevlidini yaptık. Yoğun katılım oldu. Gelen katılan, ruhuna dualar gönderen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu. Daha sonra camiye gelenlere tatlı dağıtıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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