96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmana ruhsat veren kamu çalışanlarına dava

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde Adana’da yıkılan, 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı’na yapı ruhsatı ve kullanım izni verilmesinde sorumluluğu bulunan 7 kamu görevlisi hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, deprem günü KKTC’ye kaçtı. KKTC ile yapılan görüşmeler sonucunda Alpargün, Lefkoşa’da polise teslim olup Adana’ya getirildi. Tutuklanan Müteahhit Alpargün’ün 900 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye’den KKTC’ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa’da daire satın almak için girişimde bulunduğu belirlendi.

Hasan Alpargün’ün Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan yargılaması sürürken, mahkeme heyeti tarafından binanın yıkılması ile ilgili Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden istenen bilirkişi raporu hazırlandı. Dava dosyasına giren 6 öğretim üyesinin hazırladığı 46 sayfalık bilirkişi raporunda, Alpargün Apartmanı’nın neden yıkıldığı ile ilgili teknik bilgiler yer aldı. Apartmanın bazı kolonlarında yeterli miktarda demir kullanılmadığına dikkat çekilen raporda, “Kolonların minimum donatı şartını sağlamadığı, statik projede yer alan verilere göre kimi kolonların da katlarda farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru küçüldüğü, perde uçlarında ise demir bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

MÜTEAHHİTE 62 KEZ MÜEBBET

Yıkılan binanın, yapıldığı yılda yürürlükte bulunan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı belirtilen raporda, binadan alınan karot numunelerinde gerçekleştirilen deneylerde, kullanılan betonun da kalitesiz olduğu ifade edildi. Betonun en düşük basınç dayanım şartını sağlayamadığı, yapı imalatında projede yer almayan detayların olduğu, deprem yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulmadığının tespit edildiği kaydedildi. Alpargün, 27 Eylül 2024’te 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.