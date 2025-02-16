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        Adana'da, yaylada çocukların naylonla kayak keyfi

        ADANA'nın Kozan ilçesinin Göller Yaylası'nda çocuklar naylonlarla kayarak eğlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:34 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:34
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        Adana'da, yaylada çocukların naylonla kayak keyfi
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        ADANA’nın Kozan ilçesinin Göller Yaylası’nda çocuklar naylonlarla kayarak eğlendi.

        Kozan ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1500 rakımlı Göller Yaylası, yağan karın ardından hafta sonu dolup taştı. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı yaylada, 1 metreyi bulan karda özellikle çocuklar keyifli anlar yaşadı. Çocukların kimi kar topu oynarken kimileri de naylonlarla kayarak eğlendi. Günübirlik yaylaya çıkan vatandaşlar hep piknik yaptı hem de kayarak ve oynayarak karın keyfini çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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