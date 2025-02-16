Adana'da, yaylada çocukların naylonla kayak keyfi
ADANA'nın Kozan ilçesinin Göller Yaylası'nda çocuklar naylonlarla kayarak eğlendi.
ADANA’nın Kozan ilçesinin Göller Yaylası’nda çocuklar naylonlarla kayarak eğlendi.
Kozan ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1500 rakımlı Göller Yaylası, yağan karın ardından hafta sonu dolup taştı. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı yaylada, 1 metreyi bulan karda özellikle çocuklar keyifli anlar yaşadı. Çocukların kimi kar topu oynarken kimileri de naylonlarla kayarak eğlendi. Günübirlik yaylaya çıkan vatandaşlar hep piknik yaptı hem de kayarak ve oynayarak karın keyfini çıkardı.
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