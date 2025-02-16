Husumetlisi ile eşi ve kızını tüfekle vurdu; kaçış kamerada

ADANA’da bir şüpheli, restoranda tartıştığı husumetlisi Bülent U. ile eşi Yeliz U. ve kızı Hatun U.’yu av tüfeğiyle ayaklarından vurup, kaçtı. Saldırganın restorana girişi ve elinde tüfekle çıkarak motosiklete binişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şüpheli, elindeki av tüfeğiyle husumetli olduğu Bülent U.’nun restoranına gitti. Bilinmeyen nedenle Bülent U. ile tartışan şüpheli, av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Bülent U. ile eşi Yeliz U. ve kızı Hatun U.’nun ayaklarına isabet etti. Şüpheli, daha sonra sokakta kendisini bekleyen motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, şüphelinin restorana girişi ve elinde tüfekle çıkarak motosiklete binişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, silahlı saldırgan ile birlikte kaçtığı motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.