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        Kendini infaz koruma memuru olarak tanıtıp, 690 bin TL dolandırdı

        ADANA'da kendini infaz koruma memuru olarak tanıtan Veli Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:56 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:00
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        Kendini infaz koruma memuru olarak tanıtıp, 690 bin TL dolandırdı
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        ADANA’da kendini infaz koruma memuru olarak tanıtan Veli Y. (27), internetteki ilanı görüp, 10 bin TL kapora ödediği M.D.’nin (43) otomobilini, aynı sitede satılığa çıkardı. Araca talip olan İ.B.’den (72) 690 bin lira alıp, M.D. ile noterde buluşturan şüpheli, kaçtı. Dolandırıldığını anlayan İ.B.’nin şikayeti üzerine 3 ilde operasyon düzenleyen polis, Veli Y. ile ona yardım eden 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest kaldı.

        Adana’da fabrika işçisi M.D., otomobilini 800 bin TL’ye satmak için internet sitesine ilan verdi. M.D. ile 8 Ağustos 2024’te iletişime geçip, kendisini infaz koruma memuru olarak tanıtan Veli Y. (27), aracı satın almak istediğini söyleyerek 10 bin TL kapora gönderdi. Şüpheli Veli Y., M.D.’nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, aynı otomobili 690 bin TL’ye satılığa çıkardı. Bu kez aracı satın almak isteyen emekli İ.B., şüpheliyle iletişime geçti. Şüpheli, M.D.’ye şehir dışında görev yaptığını söyleyip, otomobili babasının devralacağını belirtti. Şüphelinin yönlendirmesiyle M.D. ile İ.B. noterde buluştu. İ.B., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına araç satış bedelini gönderdi.

        DOLANDIRICILIK, NOTERDE ORTAYA ÇIKTI

        Noter katibinin devir işlemi yapacağı sırada M.D., İ.B.’den parayı hesabına göndermesini söyledi. İ.B. ise parayı telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı. İ.B.’nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, dolandırıcılığı Veli Y.’nin yönettiği 6 kişilik şebekenin gerçekleştirdiğini tespit etti. Veli Y.’nin, yerinin tespit edilmemesi için Antalya’da günlük ofis kiraladığı, telefon konuşmalarını da otomobilde yaptığı saptandı. Veli Y.’nin, dolandırıcılıktan elde ettiği parayı da kripto paraya çevirdiği belirlendi.

        4 MİLYON LİRALIK 5 ARACA EL KONULDU

        Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Adana merkezli Mersin ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda Veli Y. Antalya’daki ofisinde, diğer şüpheliler Ender Y. (41), Hanım Y. (43) Mersin’de, Yusuf C. (19), Şeyma B. (34) ile Ömer K. (27) de Adana’daki adreslerinde gözaltına alındı. Veli Y.’nin dolandırıcılıkta kullandığı cep telefonu ise otomobilinde ele geçirildi. Şüphelilere ait 4 milyon lira değerindeki 2 otomobil ile 3 motosiklete el konuldu.

        4 TUTUKLAMA

        Emniyete götürülen şüphelilerden Veli Y., sorgusunda, “Cep telefonu benim değil, bir arkadaşımın. O da benim otomobilimde unutmuş. Ben kimseyi dolandırmadım. Konuyla bir alakam yok” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veli Y., Ender Y., Hanım Y. ve Yusuf C. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Şeyma B. ile Ömer K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebekenin aynı yöntemle gerçekleştirdiği diğer dolandırıcılıkların araştırıldığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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