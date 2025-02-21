Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        3 kişiyi yaralayan restorana silahlı saldırı şüphelisi: Korkutmak için yaptım

        ADANA'da dükkan paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu Bülent Umaç (48), eşi Yeliz (58) ve kızı Hatun Umaç'ı (22) av tüfeğiyle vuran İdris İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:45 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 kişiyi yaralayan restorana silahlı saldırı şüphelisi: Korkutmak için yaptım
        ABONE OL

        ADANA’da dükkan paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu Bülent Umaç (48), eşi Yeliz (58) ve kızı Hatun Umaç’ı (22) av tüfeğiyle vuran İdris İ., (40) ile Aras Umaç’ın taksisini yakan Erdal K. (22), kaçmalarına yardımcı olan 2 şüpheliyle birlikte yakalandı. İfadesinde, “İş yerinden çıkmalarını istedim ancak kabul etmediler. Niyetim yaralamak değildi. Korkutmak için ateş ettim” diyen İdris İ. ile diğer 3 şüpheli tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde restoran işleten Bülent Umaç ile iş yerinin eski kiracısı İdris İ., arasında dükkan paylaşımı konusunda husumet başladı. Telefonda Umaç ile tartışan İdris İ., 16 Şubat’ta arkadaşı Fırat T.’nin (35) kullandığı motosikletle restorana gitti. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İdris İ., yanında getirdiği av tüfeğiyle iş yerine ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar Bülent Umaç’ın ayağına, eşi Yeliz Umaç’ın koluna, Hatun Umaç’ın ise bacağına isabet etti. Umaç ailesi kanlar içinde yere yığılırken, Fırat T.’nin motosikletine binen İdris İ., olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bülent ve Yeliz Umaç taburcu edilirken, kızları Hatun Umaç’ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        OĞLUNUN TAKSİSİ ATEŞE VERİLDİ

        Bu olaydan iki gün sonra Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonundan benzin alan Erdal K., Umaç’ın restoranına gitti. Erdal K., Umaç’ın oğlu Aras Umaç’ın (26), restoranın önünde park halindeki taksisini ateşe verdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayın ardından Erdal K., Aykut B.’nin (33) motosikletine binip, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürürken, taksi ise demir yığınına döndü.

        OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Umaç ailesinin ihbarıyla harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen polis, Mersin’e gittiği tespit edilen Erdal K.’yi motosikletiyle sokakta seyir halindeyken yakaladı. Diğer 3 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle Adana’daki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        ‘NİYETİM YARALAMAK DEĞİLDİ’

        Emniyete götürülen şüphelilerden İdris İ. ifadesinde, “Bir yıl önce bu iş yerini ben işletiyordum. Cezaevine girince başka tabela koyup, çalıştırmışlar. Çıkmalarını istedim ancak kabul etmediler. Niyetim yaralamak değildi. Korkutmak için ateş ettim” dedi.

        Taksiyi ateşe veren Erdal K. ise “İdris, birlikte çalışacağımızı söyleyip, aileyi korkutmamı istedi. Ben de taksiyi ateşe verdim” savunması yaptı.

        TUTUKLANDILAR

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İdris İ., Erdal K., Fırat T. ile Aykut B., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        5 yılda 460 geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı; sürpriz denetimler ve erke...
        5 yılda 460 geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı; sürpriz denetimler ve erke...
        Adana Emniyet Müdürü Arıkan: "Vatandaşlarımız Adana'da huzur içinde dolaşac...
        Adana Emniyet Müdürü Arıkan: "Vatandaşlarımız Adana'da huzur içinde dolaşac...
        Adana'da silahla yaralama ve kundaklama olaylarının 4 zanlısı tutuklandı
        Adana'da silahla yaralama ve kundaklama olaylarının 4 zanlısı tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğüne destek veren iş insanlarına plaket takdim edildi
        Adana Emniyet Müdürlüğüne destek veren iş insanlarına plaket takdim edildi
        Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Olağan Kongresi yapıldı
        Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Olağan Kongresi yapıldı
        Adana'da "Tarımsal Düşünce Hasadı" programı düzenlendi
        Adana'da "Tarımsal Düşünce Hasadı" programı düzenlendi