3 kişiyi yaralayan restorana silahlı saldırı şüphelisi: Korkutmak için yaptım

ADANA’da dükkan paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu Bülent Umaç (48), eşi Yeliz (58) ve kızı Hatun Umaç’ı (22) av tüfeğiyle vuran İdris İ., (40) ile Aras Umaç’ın taksisini yakan Erdal K. (22), kaçmalarına yardımcı olan 2 şüpheliyle birlikte yakalandı. İfadesinde, “İş yerinden çıkmalarını istedim ancak kabul etmediler. Niyetim yaralamak değildi. Korkutmak için ateş ettim” diyen İdris İ. ile diğer 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde restoran işleten Bülent Umaç ile iş yerinin eski kiracısı İdris İ., arasında dükkan paylaşımı konusunda husumet başladı. Telefonda Umaç ile tartışan İdris İ., 16 Şubat’ta arkadaşı Fırat T.’nin (35) kullandığı motosikletle restorana gitti. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İdris İ., yanında getirdiği av tüfeğiyle iş yerine ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar Bülent Umaç’ın ayağına, eşi Yeliz Umaç’ın koluna, Hatun Umaç’ın ise bacağına isabet etti. Umaç ailesi kanlar içinde yere yığılırken, Fırat T.’nin motosikletine binen İdris İ., olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bülent ve Yeliz Umaç taburcu edilirken, kızları Hatun Umaç’ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

OĞLUNUN TAKSİSİ ATEŞE VERİLDİ

Bu olaydan iki gün sonra Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonundan benzin alan Erdal K., Umaç’ın restoranına gitti. Erdal K., Umaç’ın oğlu Aras Umaç’ın (26), restoranın önünde park halindeki taksisini ateşe verdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayın ardından Erdal K., Aykut B.’nin (33) motosikletine binip, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürürken, taksi ise demir yığınına döndü.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Umaç ailesinin ihbarıyla harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen polis, Mersin’e gittiği tespit edilen Erdal K.’yi motosikletiyle sokakta seyir halindeyken yakaladı. Diğer 3 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle Adana’daki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.