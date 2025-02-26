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        Yasa dışı bahis oynatan şebekenin günlük hesap hareketliliği 2 milyon liraymış

        ADANA'da kiralık ofiste yurt dışı bağlantılı bir internet sitesinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda elebaşı B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:05
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        Yasa dışı bahis oynatan şebekenin günlük hesap hareketliliği 2 milyon liraymış
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        ADANA’da kiralık ofiste yurt dışı bağlantılı bir internet sitesinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda elebaşı B.T. ile 32 bin lira maaşla çalıştırdığı 4 kişi gözaltına alındı. Banka hesaplarındaki hesap hareketliliği 2 milyon lira olarak tespit edilen şebekeden B.T.’nin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi, 2 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Şebeke elebaşı B.T.'nin Çukurova ilçesinde kiraladığı ofiste 32 bin lira maaşla vardiyalı olarak çalıştırdığı K.B., K.O., M.A. ve E.Y.’nin, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına bahis oynattığı tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarındaki günlük hareketliliğin 2 milyon lira olduğu, suçtan elde edilen paranın ise kripto paraya çevrildiği saptandı. Bu tespitlerle operasyon için harekete geçen ekipler, B.T.’yi evine yapılan baskında, 4 şüpheliyi ise ofiste suçüstü gözaltına aldı. Evde ve ofisteki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyete götürülen şüphelilerden B.T., sorgusunda, yasa dışı bahis oynatmadığını, çağrı merkezi işletmek için ofisi tuttuğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., K.B. ve K.O. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, M.A. ile E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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