Adana'da plastik ham madde yüklü gemide çıkan yangın korkuttu

Yangın, akşam saatlerinde Yumurtalık Serbest Bölgesi yakınlarındaki limanda meydana geldi. Limanda demirli Thormonadic isimli plastik ham madde yüklü gemiden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Karadan ve denizden müdahalede edilen yangın, kontrol altına alındı.

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