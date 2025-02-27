Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 'pos tefeciliği' operasyonu: 12 gözaltı

        ADANA'da polis ekipleri, cep telefonu tamircisi, market, hırdavat dükkanı görünümlü iş yerlerinde pos cihazları ile tefecilik yaptığı belirlenen 12 şüpheliyi, operasyonla gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:44 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 'pos tefeciliği' operasyonu: 12 gözaltı
        ABONE OL

        ADANA’da polis ekipleri, cep telefonu tamircisi, market, hırdavat dükkanı görünümlü iş yerlerinde pos cihazları ile tefecilik yaptığı belirlenen 12 şüpheliyi, operasyonla gözaltına aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 12 şüpheliyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 11 pos cihazı, 15 farklı kişiye ait kredi kartı, 2 bin 431 fiş ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 376 bin 660 lira ele geçirildi. Cep telefonu tamircisi, market, hırdavat dükkanı görünümlü iş yerlerinde tefeciliği kamufle etmeye çalıştığı tespit edilen şüphelilerin, günlük kayıt tuttuğu ajandalar da incelemeye alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!

        Benzer Haberler

        Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa hapis cezası
        Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa hapis cezası
        Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ'nün 'mahrem imamı' yaka...
        Komiser yardımcılığı sınav sorularını sızdıran FETÖ'nün 'mahrem imamı' yaka...
        Batman'da aranan FETÖ hükümlüsü Adana'da yakalandı
        Batman'da aranan FETÖ hükümlüsü Adana'da yakalandı
        Adana'da tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Adana'da tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Adana'da mezarlıkta tabancayla anne ve iki kızını öldüren sanık hakim karşı...
        Adana'da mezarlıkta tabancayla anne ve iki kızını öldüren sanık hakim karşı...
        Adana'da plastik ham madde yüklü gemide çıkan yangın korkuttu
        Adana'da plastik ham madde yüklü gemide çıkan yangın korkuttu