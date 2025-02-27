Adana'da 'pos tefeciliği' operasyonu: 12 gözaltı

ADANA’da polis ekipleri, cep telefonu tamircisi, market, hırdavat dükkanı görünümlü iş yerlerinde pos cihazları ile tefecilik yaptığı belirlenen 12 şüpheliyi, operasyonla gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 12 şüpheliyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 11 pos cihazı, 15 farklı kişiye ait kredi kartı, 2 bin 431 fiş ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 376 bin 660 lira ele geçirildi. Cep telefonu tamircisi, market, hırdavat dükkanı görünümlü iş yerlerinde tefeciliği kamufle etmeye çalıştığı tespit edilen şüphelilerin, günlük kayıt tuttuğu ajandalar da incelemeye alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.