Mezarlıkta 3 kadını öldüren sanık: Sinirlenip, hepsine ateş ettim

ADANA'da oğlu Muzaffer Erkuvan'ın (23) intiharından sorumlu tuttuğu gelini Güldane (20) ile onun annesi Şenay (44) ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i (22) mezarlıkta başlarından vurarak öldüren Şemsettin Erkuvan (48), ilk duruşmada, "Olay günü oğlumun mezarını ziyarete gitmiştim. Gelinim Güldane, annesi Şenay ve ablası Gaye ile karşılaştım. Silahımı çıkararak oğlumu kimin öldürdüğünü sormak istedim. Güldane'ye 'niye böyle yaptın? Her şey senin yüzünden oldu' dedim. O da bana hitaben 'Oğlun öldü, şimdi sıra sende' dedi. Sinirlenip, hepsine ateş ettim" dedi.

Adana'da 1 çocuk annesi Güldane Gerçek, dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ı şiddetli geçimsizlik nedeniyle terk edip, kadın sığınma evine yerleşti. Erkuvan, barışmak için 24 Ağustos 2024'te Güldane'nin annesi Şenay Gerçek'in Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki evine gitti. Güldane Gerçek, barıştırma teklifini reddedince Muzaffer Erkuvan dışarı çıkıp, kendini ağaca astı. Erkuvan ailesi, Muzaffer Erkuvan'ın ölümünden Güldane ile annesi Şenay ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i sorumlu tuttu.

MEZARLIK ZİYARETİNDE ÖLDÜRDÜ

Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek, 21 Ekim 2024'te saat 16.00 sıralarında Muzaffer Erkuvan'ın Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete etti. Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ile 2 kızını takip etti. Anne ve kızları mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktada banklarda otururken motosikletle yaklaşan Şemsettin Erkuvan, tabancayla kurşun yağdırıp, kaçtı. Başlarından vurulan Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Şemsettin Erkuvan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet dedektifleri, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarın ardından şüphelinin Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki ormanda saklandığını belirledi. Operasyon için harekete geçen cinayet ekipleri, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle bölgede araştırma yaptı. Erkuvan, cinayette kullandığı tabanca ile yamaçtaki bir oyukta saklanırken yakalandı

'ÖFKELİYDİM, DAYANAMAYIP VURDUM'