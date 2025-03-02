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        Kadınlar Günü'ne hazırlanan kırmızı gülleri soğuk vurdu

        ADANA'da hava sıcaklığı gece sıfırın altına düşünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan kırmızı güller zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 02.03.2025 - 10:10
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        Kadınlar Günü'ne hazırlanan kırmızı gülleri soğuk vurdu
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        ADANA'da hava sıcaklığı gece sıfırın altına düşünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan kırmızı güller zarar gördü. Kentte 25 yıldır gül üreticiliği yapan Tahir Tayboğa (52), "Gece saatlerinde eksi dereceleri bulan soğuklarla baş edemedik. Maalesef ürünümüzün yüzde 60-70'i öldü" dedi.

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne sayılı günler kala çiçekçilerde hazırlıklar devam ediyor. Ancak kentte geçen hafta hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derecelere kadar düşünce seralarda bu özel gün için yetiştirilen çok sayıda kırmızı gül zarar gördü. Seyhan ilçesinde 10 dönümlük serada gül yetiştiren Tahir Tayboğa ile 16 kişilik ailesinin kazan sistemiyle ısı derecesini ayarlamak için günlük 20 saatlik mesai harcayarak yetiştirdiği güller, serada kaldı.

        ‘ÜRÜNÜMÜZÜN YÜZDE 60-70'İ ÖLDÜ’

        Dünya Kadınlar Günü için yetiştirilen güllerin yüzde 70'inin soğuklardan etkilendiğini dile getiren Tahir Tayboğa, "Bu sorun sadece bizim değil, Seyhan ilçesindeki birçok üreticinin başına geldi. Seradaki ısının dengesini sağlamak için günlük ortalama 15 bin liralık kömür yakıyoruz. Gece saatlerinde eksi dereceleri bulan soğuklarla baş edemedik. Maalesef ürünümüzün yüzde 60-70'i öldü. Yanan goncaların hepsini kesip çöpe atacağız. Başka çaresi yok. 8 Mart için 25 bin gonca beklerken, 10 bin gonca anca hasat edebildik. Gülün tanesini biz 50 liradan piyasaya sunuyoruz. Yaktığımız kömürle birlikte şimdi neredeyse 750 bin ile 1 milyon arası bir zararımız var" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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