Taksiciler, durakların artırılmasını isteyen havalimanı kooperatifini protesto etti

ADANA'da bir grup taksici, havalimanında hizmet veren taşımacılık kooperatifinin durak sayısının artırılması için yaptığı girişimleri protesto etti.

Adana Taksiciler Esnaf Odası'nda kayıtlı olarak faaliyet gösteren çok sayıda taksici, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir otoparkta toplanarak, Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda hizmet veren taşımacılık kooperatifinin şehir merkezindeki bazı noktalarda durak isteme girişimi üzerine eylem yaptı. Grup adına konuşan Esnaf Odası Başkanı Tahir Alpaslan, bu kooperatifin kenti çevredeki illere bağlayan D-400 kara yolundaki duraklarda faaliyet göstermesine karşı olmadıklarını ancak yeni durakların açılması halinde taksici esnafının zarar göreceğini söyledi. Alpaslan, "Bunların D-400 üzerinden geçmelerine biz bir şey söyleyemeyiz çünkü Osmaniye, Hatay, Mersin illerine gidecekleri için biz orada sesimizi çıkarmadık. Fakat gün geçtikçe her ulaşım koordinasyon toplantısında kentin güneyinden ve kuzeyinden yeni duraklar istemeye başladılar. Bu bizi çok rahatsız ediyor. Bu tür uygulamalar, taksici esnafının gelirini olumsuz etkileyeceği gibi, haksız rekabet ortamı oluşturarak, ticari dengeleri bozacaktır. Ayrıca, şehir içi ulaşım hizmetlerinin düzenlenmesi, sadece belli bir kesimin menfaatine göre değil, tüm paydaşların haklarını gözeterek yapılmalıdır" dedi.

Açıklamanın ardından taksiciler araçlarına binip kornolar çalarak, konvoy halinde bölgeden uzaklaştı.