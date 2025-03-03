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        Adana'da 2 kardeş, bıçaklı kavgada öldürüldü

        ADANA'da Murat (17) ile kardeşi Ahmet Eren Doğu (16), tren istasyonunda kavga ettiği Azat T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 22:21 Güncelleme: 03.03.2025 - 22:25
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        Adana'da 2 kardeş, bıçaklı kavgada öldürüldü
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        ADANA'da Murat (17) ile kardeşi Ahmet Eren Doğu (16), tren istasyonunda kavga ettiği Azat T. (24) tarafından bıçakla öldürüldü.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Dadaloğlu Mahallesi Kiremithane Tren İstasyonunda meydana geldi. Murat ve kardeşi Ahmet Eren Doğu, tren istasyonunda bilinmeyen nedenle Azat T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Azat T., cebinden çıkardığı bıçakla Doğu kardeşlere saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler kanlar içerisinde kalırken, Azat T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki kardeş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi ise fazla uzaklaşmadan polis tarafından yakalandı. Kardeşlerin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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