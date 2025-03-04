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        Adana'da 1936 polisle helikopter destekli asayiş uygulaması; aranması olan 106 kişi yakalandı

        ADANA'da 1936 polisin katıldığı helikopter destekli asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 106 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 00:56 Güncelleme: 04.03.2025 - 01:00
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        Adana'da 1936 polisle helikopter destekli asayiş uygulaması; aranması olan 106 kişi yakalandı
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        ADANA'da 1936 polisin katıldığı helikopter destekli asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 106 kişi yakalandı. Asayiş Şube Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner de uygulama noktalarını gezip, görevli polislerle başarı diledi.

        Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın talimatıyla il genelinde sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekan denetimleri gerçekleştirildi. 1936 polisin katıldığı uygulamaya, helikopterle de destek verildi. Uygulama noktalarını gezen Asayiş Şube Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, görevli polislerle sohbet edip, başarı diledi. 19 bin 544 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 106 kişiyi yakaladı. 8 bin 18 aracın kontrolünü gerçekleştiren polis çeşitli kabahatlerden 26 motosikleti trafikten men ederken, 279 araç sürücüsünü ise trafik kurallarına uymamaktan 4 milyon 299 bin 585 lira para cezası uyguladı. Ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet ele geçirildi. Umuma açık 105 mekanın denetiminde ise kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yeri ve sahibine adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 kişiye de 27 bin 741 lira idari para cezası uygulandı. Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde 8 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 kesici alet, 34 gram sentetik kannabinoid, 23 adet de uyuşturucu hap ele geçirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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