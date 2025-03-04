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        Üzerinden kimlik çıkmadı, yüz tanıma sistemiyle firari hükümlü olduğu belirlendi

        ADANA'da üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, yüz tanıma sistemiyle yapılan kontrolde yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün hapisle aranan firari hükümlü Süleyman Abül (38) olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 02:54 Güncelleme: 04.03.2025 - 03:00
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        Üzerinden kimlik çıkmadı, yüz tanıma sistemiyle firari hükümlü olduğu belirlendi
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        ADANA'da üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, yüz tanıma sistemiyle yapılan kontrolde yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün hapisle aranan firari hükümlü Süleyman Abül (38) olduğu belirlendi.

        Gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üzerinde kimlik olmayan şüpheli, çelişkili beyanlarda bulununca parmak izi ve yüz tanıma için emniyete götürüldü. Burada yapılan incelemede yüz tanıma sisteminde şüphelinin, yağma suçundan 10 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan firari hükümlü Süleyman Abül olduğu belirlendi. Firari hükümlünün, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edileceği bildirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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