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        İş insanını silahla tehdit edip, 2 milyon lira haraç istediler

        ADANA'da iş insanı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:00 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:05
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        İş insanını silahla tehdit edip, 2 milyon lira haraç istediler
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        ADANA'da iş insanı E.U.'nun (30) otomobilinin önünü kesip, başına tabanca dayayan M.A. (17) ile yanındaki E.E. (17), 2 milyon lira haraç istedi. E.U.'nun bağırması ile kaçan 2 şüpheli ile onları azmettirdiği öne sürülen Mazlum O. (32) ve olayda kullanılan aracı kiralayan Samet İ. (22), yakalandı.

        Olay, 28 Şubat'ta saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce iş insanı E.U.'yu telefonla arayan kişi, "Bize 2 milyon lira vereceksin. Yoksa sonu kötü olur" diyerek haraç istedi. E.U. bu parayı vermeyi reddetti. Bunun üzerine M.A. ile E.E. otomobille evinin önüne gittikleri E.U.'nun otomobilinin önünü kesti. M.A., belinden çıkardığı tabancayı E.U.'nun başına dayayıp, "Ağabey seni arayacak, telefonunu aç" dedi. E.U.'nun bağırarak yardım istemesi üzerine M.A. ile E.E., otomobile binip, olay yerinden kaçtı.

        KAMERALAR İNCELENDİ

        Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin saklandığı adresi belirleyen ekipler, 2 kişi ile onları azmettirdiği öne sürülen Mazlum O. ve olayda kullanılan otomobili kiralayan Samet İ.'yi, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakaladı.

        2 TUTUKLAMA

        Emniyete götürülen M.A. ile E.U., sorgularında, kendilerini Mazlum O.'nun azmettirdiğini, E.U.'nun göndereceği paradan pay vereceğini söylediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ile E.U. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olayla ilgilerinin olmadığını öne süren Mazlum O. ve Samet İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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