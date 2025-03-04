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        Bağcıoğlu: Şehit aileleri ve gazilerimiz için Meclis'te 18 kanun teklifi verdik

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "18 kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 17:20 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:25
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        Bağcıoğlu: Şehit aileleri ve gazilerimiz için Meclis'te 18 kanun teklifi verdik
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "18 kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bekliyor. Bu konuların süratle genel kurula indirilip yasalaşmasını bekliyoruz. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün emeklileri yoksulluk sınırının altında" dedi.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Adana Şube Başkanlığı’nı ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Şube başkanı Mehmet Ali Bakır ile sohbet eden Bağcıoğlu, daha sonra basın toplantısı düzenledi.

        'ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZİ SİYASET DIŞI TUTUYORUZ'

        Şehit aileleri ve kahraman gazilerin sorunlarını dinlediklerini söyleyen Yankı Bağcıoğlu, çözüm önerilerini tartıştıklarını anlattı. 80'in üzerinde il ve ilçede 140 dernek ziyareti yaptıklarını ifade eden Bağcıoğlu, "Şu ana kadar geçtiğimiz yıl yapılan çalıştayda da belirlediğimiz şekilde 18 kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bekliyor. Bu konuların süratle genel kurula indirilip, yasalaşmasını bekliyoruz. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün emeklileri yoksulluk sınırının altında. Emekli astsubaylarımız ve emekli binbaşılarımız ise açlık sınırının altında emeklilik hayatlarını sürdürüyorlar. Bu kesimin de sorunlarını gündeme getirmek bizim görevimiz. Er gazilerin emsal maaş durumu, istihdam hakkı, sağlık desteği, ortez ve protez temini için Ankara'ya gitmek zorunda kalmaları, günlerce orada beklemeleri, katkı payı ödemeleri, terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayanların durumu ve öğretim desteği gibi konuların acilen çözülmesi gerekiyor. Biz Atatürk’ü, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni, savunma sanayisini, şehit aileleri ve gazilerimizi siyaset dışı olarak tutuyoruz. Her Türk vatandaşının, Türk milletinin her ferdinin bu konuda gerekli desteği sağlaması boyunlarının borcu” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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