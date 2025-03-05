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        Banka oturan 2 kardeşi bıçaklayarak öldüren şüpheliden 'küfür' savunması

        ADANA'da tartıştığı Murat (17) ve Ahmet Eren Doğu (16) kardeşleri bıçaklayarak öldürüp, polise teslim olan Azat Tabağ'ın (24) ifadesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:45
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        Banka oturan 2 kardeşi bıçaklayarak öldüren şüpheliden 'küfür' savunması
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        ADANA'da tartıştığı Murat (17) ve Ahmet Eren Doğu (16) kardeşleri bıçaklayarak öldürüp, polise teslim olan Azat Tabağ'ın (24) ifadesi ortaya çıktı. Tabağ'ın sorgusunda, "Banktan kalkıp, yürüdüğüm sırada bana küfrettiler” dediği öğrenildi.

        Olay, 3 Mart'ta saat 17.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Kiremithane Tren İstasyonu'nda meydana geldi. İşten çıkan Azat Tabağ, dinlenmek için tren istasyonundaki banka oturdu. Bir süre sonra evine gitmek için yürüyen Tabağ, karşı bankta oturan Murat ve kardeşi Ahmet Eren Doğu ile göz göze gelince aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre; Doğu kardeşlerin küfretmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabağ, çıkan arbedede cebinden çıkardığı bıçakla Doğu kardeşlere saldırdı.

        KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

        Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler kanlar içinde kalırken, Azat Tabağ kaçtı. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınan Doğu kardeşlerin cenazeleri, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Şüpheli Azat Tabağ, bir süre ara sokaklarda saklandıktan sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Tabağ'ın sorgusunda, "Banktan kalkıp, yürüdüğüm sırada bana küfrettiler. Oruç olduğum için kendimde değildim, sinirlendim. Öldürme amacım yoktu. Arbede sırasında bıçağı rastgele salladım. Olayın ardından bıçağı çalılığa attıktan sonra kaçtım" dediği öğrenildi.

        Tabağ'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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