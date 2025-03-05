Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Köprü altında başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu

        ADANA'da Hüseyin Emir Çetin (20), sulama kanalında, köprünün altında tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köprü altında başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu
        ABONE OL

        ADANA'da Hüseyin Emir Çetin (20), sulama kanalında, köprünün altında tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında su olmayan DSİ'ye ait sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, başından tabancayla vurulan kişinin Hüseyin Emir Çetin olduğunu ve öldüğünü belirledi. Haberi alan Çetin'in arkadaşları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. İncelemenin ardından Çetin'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        40 yıllık sorun çözüldü
        40 yıllık sorun çözüldü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Şiddet davası
        Şiddet davası

        Benzer Haberler

        Banka oturan 2 kardeşi bıçaklayarak öldüren şüpheliden 'küfür' savunması
        Banka oturan 2 kardeşi bıçaklayarak öldüren şüpheliden 'küfür' savunması
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
        Adana'da minibüste 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Adana'da minibüste 10 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında, aranan 5 şüpheli yakalandı
        Adana'da "huzur ve güven" uygulamasında, aranan 5 şüpheli yakalandı
        Sokakta tabancayla vurulmuş halde bulundu; hastanede öldü
        Sokakta tabancayla vurulmuş halde bulundu; hastanede öldü
        GÜNCELLEME - Adana'da silahla vurulan kişi öldü
        GÜNCELLEME - Adana'da silahla vurulan kişi öldü