Köprü altında başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu

Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında su olmayan DSİ'ye ait sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, başından tabancayla vurulan kişinin Hüseyin Emir Çetin olduğunu ve öldüğünü belirledi. Haberi alan Çetin'in arkadaşları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. İncelemenin ardından Çetin'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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