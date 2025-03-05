Banka oturan 2 kardeşi bıçaklayarak öldüren şüpheliden 'küfür' savunması (2)
TUTUKLANDIAdana'datartıştığı Murat ve Ahmet Eren Doğu kardeşleri bıçaklayarak öldüren Azat Tabağ, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Adana'datartıştığı Murat ve Ahmet Eren Doğu kardeşleri bıçaklayarak öldüren Azat Tabağ, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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