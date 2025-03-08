6 Şubat'ın ardından doğan kan projesi; Her hasta için 15 bağışçısı

KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerin ardından sürekli kan ihtiyacı bulunan talasemi ve orak hücre anemisi hastalarını otobüslerle Hatay'dan Adana'ya taşıyan Türk Kızılay, pilot bölge olarak ilan ettikleri Adana'da 'Biz İyilik Severiz (BİS) projesini hayata geçirdi. Proje ile kentte 'sadık bağışçı' havuzu oluşturan Türk Kızılay, her hasta için 15 kan bağışçısını eşleştirerek kesintisiz kan bağışı sağlıyor.

Türk Kızılay tarafından Adana özelinde Kasım 2023'te başlatılan ve burada tedavi gören Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi ile orak hücre anemisi hastalarına yönelik 'Biz İyilik Severiz' (BİS) projesi hayata geçirildi. Kentte 'sadık bağışçı' havuzu oluşturan Türk Kızılay, her hasta için 15 kan bağışçısını eşleştirerek kesintisiz kan bağışı sağlarken, olası komplikasyonları da en aza indirmeyi başardı. Öte yandan sürekli kan ve kan bileşeni almak durumunda olan talasemi hastaları için büyük rahatlık sağlayan BİS projesi, Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde yaşanan olağanüstü hallerin neticesinde ortaya çıktı.

1 TALASEMİ HASTASI İÇİN 15 SADIK BAĞIŞÇI EŞLEŞİYOR

Projenin hikayesini anlatan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, "Adana'da talasemi ve orak hücre anemisi gibi hastalıkları yaşayan kıymetli hemşehrilerimize burada bir pilot bölge yaparak onlara sadık bağışçılar tanımlıyoruz. Bir talasemi hastamız için 15 bağışçı eşleştiriyoruz. Sadık bağışçılarımızla, hastaların afet gibi zorlu günlerde dahi sıkıntı yaşamadan hayatlarını idame ettirmelerini amaçlıyoruz. Bunu pandemi ve deprem döneminde gördük, yaşadık. Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremlerde yaşadığımız olağanüstü haller, olağanüstü tedbirleri beraberinde getirdi ve bu proje böylelikle ortaya çıktı. Bugüne kadar 4 bin kişiye dokunduk. Hatay'da da hastalarımız için bu işleri yaparken, depremin olması ile orada imkan kalmadı. Kızılaycılar şehit oldu, binalar yıkıldı. Bu durumda otobüslerle bir periyot içerisinde Hatay'dan otobüslerle talasemi hastalarını Adana'ya getirdik ve burada kan transferlerini yaptık. Hiçbir talasemi hastası kan bulma sıkıntısına düşmesin istedik. Bu çerçeve içerisinde 4 bin aileye, 4 bin insanımıza dokunmuş olacağız" diye konuştu.