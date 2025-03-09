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        Horlamasıyla sahibini uyutmayan 'Mini', ameliyatla sağlığına kavuştu

        ADANA'da horlama, nefes tıkanıklığı yaşayan ve çıkardığı seslerle sahibi Selin Kılıçarslan'ı (35) uyutmayan Chihuahua cinsi köpek 9 yaşındaki 'Mini', yumuşak damak sarkması ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:00
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        Horlamasıyla sahibini uyutmayan 'Mini', ameliyatla sağlığına kavuştu
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        ADANA'da horlama, nefes tıkanıklığı yaşayan ve çıkardığı seslerle sahibi Selin Kılıçarslan'ı (35) uyutmayan Chihuahua cinsi köpek 9 yaşındaki ‘Mini’, yumuşak damak sarkması ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        Kentte yaşayan beden eğitimi öğretmeni Selin Kılıçarslan, Mini adlı köpeğini aşırı horlama ve nefes tıkanıklığı şikayetiyle veteriner kliniğine götürdü. Tetkikler sonucunda yumuşak damak sarkması tespit edilen Mini, Veteriner Hekim Mete Betin tarafından ameliyata alındı. Ameliyatın ardından horlaması kesilen köpek, sağlığına kavuştu.

        Veteriner Mete Betin, “Hastamız olan köpeğin gece horlaması nedeniyle sahibini uyutmaması ve tıkanmalar sebebiyle uyku apnesine doğru ilerlemesiydi. Tıbbi açıdan en büyük amacımız, solunum yolu yetmezliği ve kalp krizine kadar gidebilecek ciddi sağlık sorunlarını önlemekti. Bu nedenle operasyonumuzu başarılı bir şekilde tamamladık. Özellikle basık burunlu ırklar ile küçük ırk hayvanlarda yaygın görülen bu rahatsızlığı, kendi uyguladığımız derin preanestezi ve ağır blokaj tekniği sayesinde sıfır riskle ve güvenli bir şekilde gerçekleştirdik. Dünyada bu operasyon sonrası hayvanların anesteziden uyanamaması yaygın bir durumken, bizim gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarda böyle bir vaka yaşanmadı. Bu nedenle operasyonumuzu başarılı bir şekilde tamamladık" dedi.

        'HORLAMALARI TAMAMEN KESİLDİ'

        Uzun zamandır horlama sorunu yaşadıklarını belirterek artık çözüme kavuştuğu için mutlu olduklarını ifade eden Selin Kılıçarslan, "Bu sorun artık sadece onu değil, beni de uyutmamaya başlamıştı. Bu durum çevremdeki insanları da endişelendiriyor, 'Köpeğiniz hırlıyor, beni ısırır mı?' korkusunu onlara yaşatıyordu. Sadece uyku sırasında değil, gün içinde de çok fazla hırlıyor ve sık sık tıkanıyordu. Ameliyat ettirmeden önce büyük bir endişe içindeydim çünkü birçok köpek operasyon sırasında masada kalıyor ya da anestezi sonrası bir daha uyanamıyordu. Ancak ameliyat başarılı geçti ve köpeğimin sağlık durumu şu an gayet iyi. Horlamaları tamamen kesildi. Onun sağlığına kavuştuğunu görmek beni çok mutlu ediyor” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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