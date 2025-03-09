Adana'da beyaz eşya dükkanına silahlı saldırı

ADANA’da beyaz eşya dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerine 46 mermi isabet etti. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi. Beyaz eşya dükkanının önüne gelen motosikletli şüpheli ya da şüpheliler, silahla iş yerine ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar iş yerinin cam ve kepengine isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, iş yerine 46 merminin isabet ettiği belirlendi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.