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        Adana'da beyaz eşya dükkanına silahlı saldırı

        ADANA'da beyaz eşya dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerine 46 mermi isabet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:44 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:50
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        Adana'da beyaz eşya dükkanına silahlı saldırı
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        ADANA’da beyaz eşya dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerine 46 mermi isabet etti. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi. Beyaz eşya dükkanının önüne gelen motosikletli şüpheli ya da şüpheliler, silahla iş yerine ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar iş yerinin cam ve kepengine isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, iş yerine 46 merminin isabet ettiği belirlendi.

        Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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