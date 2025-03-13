Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda evinde uyuşturucu ile yakalanan Baran B.
ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda evinde uyuşturucu ile yakalanan Baran B. (20) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘torbacı’ diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Baran B.’nin evine operasyon düzenledi. Aramada 363,74 gram skunk, 0,67 gram kokain, 6 uyuşturucu hap, hassas terazi ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Baran B., sorgusunda, "Uyuşturucu madde satışı yapmam. Söz konusu maddeleri kullanmak için satın aldım" dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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