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        Başkasına ait kimlik veren cezaevi firarisi Yüz Tanıma Sistemi'nden tespit edildi

        ADANA'da başkasının kimliğini gösterip, Yüz Tanıma Sistemi sorgulamasında gerçek kimliği ortaya çıkan Kadiz Özgür Aydın (34), 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan girdiği cezaevinden kaçtığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:55 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:00
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        Başkasına ait kimlik veren cezaevi firarisi Yüz Tanıma Sistemi'nden tespit edildi
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        ADANA'da başkasının kimliğini gösterip, Yüz Tanıma Sistemi sorgulamasında gerçek kimliği ortaya çıkan Kadiz Özgür Aydın (34), ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan girdiği cezaevinden kaçtığı belirlendi. Aydın, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbo Osman Caddesi’nde devriye görevindeyken kaldırımda yürüyen kişinin hareketlerinden şüphelenip, durdurdu. Şüpheli, M.Ç. isimli kişinin ehliyet ve kimlik kartını gösterdi. Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Polis, şüphelinin kimlikteki fotoğrafa benzemediğini tespit etti. Emniyete götürülüp, Yüz Tanıma Sistemi’nde sorgulanan şüphelinin Kadir Özgür Aydın olduğu, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 12,5 yıl hapis cezası aldığı ve cezaevinden kaçtığı belirlendi. Firari hükümlünün ayrıca ‘Dolandırıcılık’, ‘Kadına karşı basit yaralama’ gibi suçlardan da 37 kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aydın, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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