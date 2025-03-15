Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Sulama kanalına giren 10 yaşındaki Muhammed boğuldu

        ADANA'dasulama kanalına girip, akıntıya kapılan Suriye uyruklu Muhammed Al Khalif (10) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:43 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulama kanalına giren 10 yaşındaki Muhammed boğuldu
        ABONE OL

        ADANA'dasulama kanalına girip, akıntıya kapılan Suriye uyruklu Muhammed Al Khalif (10) hayatını kaybetti.

        Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde sulama kanalına giren Muhammed Al Khalif, bir süre sonra akıntıya kapıldı. İhbarla bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, dün akşam saatlerinde küçük çocuğun cansız bedenini buldu. Khalif'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Güler: Terör örgütü bir an önce silahlarını teslim etmeli
        Bakan Güler: Terör örgütü bir an önce silahlarını teslim etmeli
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        En iyi 5 distopya filmi
        En iyi 5 distopya filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adana'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
        Adana'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
        Dervişoğlu: Teröristin kapısına yüz sürenlerle asla oturmayacağız
        Dervişoğlu: Teröristin kapısına yüz sürenlerle asla oturmayacağız
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da iftar programına katıldı
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da iftar programına katıldı
        Karaisalı'da yağmur duası yapıldı
        Karaisalı'da yağmur duası yapıldı
        Adana'da 1 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanık hakim karşıs...
        Adana'da 1 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanık hakim karşıs...
        Adana'da borcu olan kişiyi mezarlıkta silahla ağır yaralayan iki sanığa hap...
        Adana'da borcu olan kişiyi mezarlıkta silahla ağır yaralayan iki sanığa hap...