Sulama kanalına giren 10 yaşındaki Muhammed boğuldu

Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde sulama kanalına giren Muhammed Al Khalif, bir süre sonra akıntıya kapıldı. İhbarla bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, dün akşam saatlerinde küçük çocuğun cansız bedenini buldu. Khalif'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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