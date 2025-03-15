Yörük sandığından çıkan bin yıllık tarih; Adana bezi

ADANA'da tekstil tasarımcısı Belkıs Yakıcı, üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştığı dönemde Hediye adındaki yaşlı bir Yörük kadınının sandığında, anneannesinin annesinden kalma 400 yıllık Adana bezini keşfetti. Emekli olduktan sonra Verim Kadın İnisiyatifi İstihdam Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi'ni kurup, dokuma öğrettiği kadınlarla, doğal Adana pamuğundan üretilen iplerle bin yıllık tarihi olan Adana bezini gün yüzüne çıkaran Yakıcı, 5 yıllık çalışmayla elde ettikleri ürünleri de açtığı sergiyle tanıttı.

Adana Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil Tasarım Bölümü’nü tamamlayıp uzun yıllar tekstil fabrikalarında desen şefi olarak görev alan Belkıs Yakıcı, daha sonra Çukurova Üniversitesi Dokuma Desen Bölümü’nde öğretim görevlisi oldu. Yetiştirdiği öğrencilerle sektöre yeni isimler kazandıran Yakıcı, bir yandan kentin Karaisalı ve Feke ilçelerinde Yörük kültüründeki kumaşları incelediği bir proje sırasında tarihi Selçuklu dönemine uzanan Adana beziyle tanıştı.

Osmanlı Dönemi'nde yaygın olarak kullanılan bezi, Hediye adındaki yaşlı bir köy kadının sandığında keşfeden Belkıs Yakıcı, aldığı örnekle yaptıkları incelemede, bezin 400 yıllık bir tarihe sahip Adana bezi olduğunu öğrendi. Hem bu geleneksel ürünü dünyaya tanıtmak hem de kadınları sosyal ve ekonomik hayata kazandırmak için, emekli olduktan sonra, Verim Kadın İnisiyatifi İstihdam Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi'ni kuran Belkıs Yakıcı, dokuma eğitimi verdiği kadınlarla birlikte tarihi Adana bezini yeniden gün yüzüne çıkardı. Doğal Adana pamuğu ile üretilen ipleri dokuyup elde ettikleri geleneksel bezden tekstil ürünleri üreten Yakıcı, Adana bezinin marka tescilini de aldı. Yakıcı, bu ürünleri Seyhan Çırçır Sanat Merkezi'nde açtığı Adana Bezi-Kamlo Dokuma Ağları Sergisi ile tanıttı. Sergiyi çok sayıda tasarımcı ve sanatsever gezdi.

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Serginin açılışı sonrası konuşan Yakıcı, bin yıllık tarihin yeniden gün yüzüne çıkarılması ve tescillenmesine uzanan fikrin nasıl doğduğunu şöyle anlattı: