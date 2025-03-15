Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine ateş açtı; 1 ölü, 3 yaralı (2) - Yeniden

ADANA'da, boşanma aşamasındaki eşi Emine Tolan'ın (28) çocuklarını göstermediğini öne süren İhsan Tolan (34), tabancayla kayınbiraderi Fuat Erkaşka'yı (37) öldürdü, kayınvalidesi Bakiye Erkaşka, kayınpederi Vakkas Erkaşka ile komşuları Halil Vanlı'yı ise yaraladı. Eniştesinin öldürdüğü Fuat Erkaşka'nın ise 2016'da kardeşi Emine'nin eski eşi Mustafa Biçer'i (27) öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53014 Sokak'ta meydana geldi. İhsan Tolan, akrabası S.T. ile birlikte boşanma aşamasındaki eşi, 2 çocuk annesi Emine Tolan'ın bulunduğu kayınpederi Vakkas Erkaşka'nın evine gitti. Kayınbiraderi Fuat Erkaşka, kız kardeşiyle yeğenlerinin evde olmadığını söyleyince ikili arasında kapı önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İhsan Tolan, tabancayla eşinin ailesine rastgele ateş açtı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kayınbirader Fuat Erkaşka'nın öldüğü belirlenirken, yaralanan kayınvalide Bakiye Erkaşka, kayınpeder Vakkas Erkaşka ile komşuları Halil Vanlı, ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

ESKİ ENİŞTESİNİ VURAN KAYINBİRADERİ, YENİ ENİŞTESİ ÖLDÜRDÜ

Şüphelinin akrabası S.T., gözaltına alındı. Kaçan cinayet şüphelisi eniştesi İhsan Tolan'ın evlerinin önünde öldürdüğü Fuat Erkaşka'nın, 20 Kasım 2016'da Emine Tolan'ın boşandığı ilk eşi Mustafa Biçer'i (27) kendi evlerinin önünde tüfekle vurarak öldürdüğü belirlendi.

O dönem polise teslim olan Fuat Erkaşka, ifadesinde, kız kardeşi Emine'nin boşandığı Mustafa Biçer'in sürekli kardeşini ve kendilerini tehdit ettiğini belirterek, cinayeti şöyle anlatmıştı:

"Tehdit ve baskılarından kurtarmak için kız kardeşimi Tekirdağ'a gönderdim. Ölümle tehdit ettiği için yerini söylemedik. Bunun üzerine Mustafa Biçer daha çok baskı yapıp ailemi ve beni tehdit etmeye başladı. Olay günü evimin önüne geldi, hamile eşimin evde olduğunu, yukarı gelip çay içerek konuşmasını söyledim. Israrla aşağıya çağırdı, ağır hakaret ve küfürlerin ardından kavga etmeye başladık. Koşarak evden tüfeğimi aldım, o silahı ile beni vurmadan ben ateş ettim ve olay yerinden kaçtım" dedi.