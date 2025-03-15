Adana'da zirai ürünlere don vuran martta, termometreler 36 dereceyi gösterdi; bahar çiçekleri açtı

ADANA'da geçen haftalarda hava sıcaklığının eksi 7 dereceleri bulduğu ve birçok sebze meyvenin don nedeniyle zarar gördüğü mart ayında, bölge halkı hafta sonuna sıcak havayla başladı. Kentte termometreler 36 dereceyi gösterirken, bahar çiçeklerinin kokusunu alanlar, çocuklarıyla parklara akın etti.

Mart ayı hava sıcaklığının eksi 7 dereceleri bulduğu ve sebze meyvelerin, gül bahçelerinin don nedeniyle zarar gördüğü kentte, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle bölge halkı, hafta sonunda sıcağın hakim olduğu bir güne uyandı. Hava sıcaklığı 32 derece ölçülürken, güneş altındaki termometreler ise 36 dereceyi gösterdi. Çocuklarını alan aileler, kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda gölge noktalarda piknik yapıp dinlenme fırsatı buldu.

'HER YER MİS GİBİ KOKUYOR'

Mimar Elnaz Mülayim, Adana'yı portakal çiçeklerinin kokusunun sardığını ve güzel havayı fırsat bilip dışarı çıktıklarını söyleyerek, "Hafta sonu çok sıcak başladı. Biz soğuk havadan nasıl geçiş yaptık anlamadık. Bahar mı yaz mı arada kaldık. Kışlıkları kaldırmaya, yazlıkları çıkarmaya başladık. Çiçekler açtı, her yer mis gibi kokuyor. Portakal çiçeklerinin kokusunu alıyoruz. Adana'nın havası da güzel, çok keyifli" diye konuştu.

'ŞİMDİDEN YAZLIKLARI GİYDİK'

Çocuklarıyla parkta piknik yapan ev hanımı Sinem Karaoğlan ise geçen haftalarda aşırı soğuklar nedeniyle uzun süre evden çıkamadıklarını anlattı. İklim değişikliğinin etkilerinden dolayı kentte hava sıcaklığının birden arttığını ifade eden Karaoğlan, "Çocuklarımız açısından güzel oldu. Güneşleniyoruz, çocuklarımız da dışarıda geziyor, oynuyor ama doğanın dengesi çok bozuldu. Normalde mart-nisan aylarında yağış olurdu ancak şimdiden yazlıkları giyindik. Hızlı bir şekilde sıcaklar geldi. Biz de bu havalara ayak uydurmaya çalışıyoruz" dedi.