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        Bisikletten düşen 8 yaşındaki Zeynep yaşamını yitirdi

        ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde bisikletten düşen Zeynep Bozkuş (8), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:00
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        Bisikletten düşen 8 yaşındaki Zeynep yaşamını yitirdi
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        ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde bisikletten düşen Zeynep Bozkuş (8), hayatını kaybetti.

        İlçenin kırsal Pekmezli Mahallesi'nde dün bisiklet süren Zeynep Bozkuş, dengesini kaybederek düştü. Başını yere çarpan Bozkuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bozkuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkuş'un cenazesi, otopsinin ardından Pekmezli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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