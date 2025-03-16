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        Gönüllü makinist, açtığı gazoz kapağı gözanın gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı

        ADANA'da yaşayan gönüllü makinist Sabri Şenevi (66), kendi belgeselinin gösterimi sırasında misafirleri için açtığı gazoz kapağının gözüne isabet etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:31 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:35
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        Gönüllü makinist, açtığı gazoz kapağı gözanın gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı
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        ADANA'da yaşayan gönüllü makinist Sabri Şenevi (66), kendi belgeselinin gösterimi sırasında misafirleri için açtığı gazoz kapağının gözüne isabet etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şenevi, "Daha önce de sinema gösterimi sırasında küçük kazalar yaşadım, alnıma isabet eden bir darbe sonucu kanama olmuştu ama bunlar beni durduramaz" dedi.

        Kendi evine kurduğu eski sistem sinema makineleriyle Yeşilçam'ın yazlık sinema kültürünü yaşatmaya devam eden emekli sinema emekçisi ve gönüllü makinist Sabri Şenevi, 10 Mart’ta Adana Yazarlar Evi’nde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte, yönetmen Hüseyin Baltacı'nın çektiği Şenevi’nin hayatını konu alan 'Sinemacı Sabri' adli belgeselin gösterimi yapıldı. Bu sırada misafirlerine gazoz ikram etmek isteyen Sabri Şenevi'nin kaşıkla açtığı gazoz kapağı sol gözüne isabet etti. Görme kaybı yaşayan Şenevi ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sabri Şenevi'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

        'GECE GÖZÜM TAMAMEN KAPANDI'

        Hastane yatağında yaşadığı kazayla ilgili konuşan Şenevi, "Benim adımı taşıyan belgeselin ardından Metin Erksan’ın ‘Kuyu’ filmini izletecektik. Programın bir parçası olarak izleyicilere gazoz dağıtmayı planlamıştık. Tam bu sırada gazozları dağıtmak için açmaya başladım. İlk şişeyi açtım, patlamadı, onu başka birine verdim. Daha sonra sorumlu kişiye yönelerek ikinci şişeyi açmaya çalıştım. Ancak ikinci gazozu kaşıkla açarken aniden patladı. Gazozun kapağı büyük bir basınçla gözüme çarptı. O an çok büyük bir ağrı hissetmedim ama gözüm puslu görmeye başladı. Film gösterimi devam etti ve ben de gösterime devam ettim. Ancak görme yetim giderek azalıyordu. Gece olduğunda gözüm tamamen kapandı ve hiçbir şey göremez hale geldim. Çukurova Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındım. Burada tedavi sürecim başladı, damlalar verildi. Zamanla gözüm yavaş yavaş açılmaya başladı ama hala bulanık görüyorum. Doktor, gözümde kan toplanması olduğunu ve damlalarla bu durumun düzeleceğini söyledi. Bir ay içinde görme yetimin tamamen düzeleceğini umuyoruz. Bu süreçte herhangi bir ameliyat olmadım, ilaç tedavisi aldım” diye konuştu.

        'GEÇMİŞTE ALNIMA İSABET ETMİŞTİ'

        Sabri Şenevi, geçmişte de başına böyle bir olayın belirterek, "Daha önce de sinema gösterimi sırasında küçük kazalar yaşadım, alnıma isabet eden bir darbe sonucu kanama olmuştu ama bunlar beni durduramaz. 'Can çıkmayınca huy çıkmaz' derler ya, ben de film gösterimlerine devam edeceğim. İnşallah gözüm tamamen iyileşir ve sinema tutkumdan ödün vermeden yoluma devam ederim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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