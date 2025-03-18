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        'Yoldaşlar' silahlı suç örgütüne Adana merkezli 5 ilde operasyon: 41 tutuklama

        ADANA merkezli 5 ilde 'Yoldaşlar' isimli silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 el bombası, 2 otomatik tabanca, 17 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet pompalı av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 65 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 01:57 Güncelleme: 18.03.2025 - 01:57
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        'Yoldaşlar' silahlı suç örgütüne Adana merkezli 5 ilde operasyon: 41 tutuklama
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        ADANA merkezli 5 ilde 'Yoldaşlar' isimli silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 el bombası, 2 otomatik tabanca, 17 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet pompalı av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 65 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartı olmak üzere 24 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını tutuklu H.T.'nin yaptığı 'Yoldaşlar' isimli silahlı suç örgütünü yürütülen soruşturma kapsamında deşifre etti. Örgütle bağlantılı 75 kişiyi tespit eden ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana merkezli İstanbul, Osmaniye, Mersin ve İzmir'de 80 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 33 ayrı suça karıştığı öne sürülen 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda 4 el bombası, 2 otomatik tabanca, 17 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı av tüfeği, bu silahlara ait mühimmat ile çeşitli gramaj ve türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

        41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki sorgulamarı tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 65 şüpheliden 41'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartı olmak üzere 24 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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