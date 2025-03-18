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        Cinayet sırasında 6 aylık kardeşini kucaklayıp, kendilerini banyoya kilitlemiş

        ADANA'da boşanma aşamasındaki eşi Emine Tolan'ın (28) 6 aylık bebeğini göstermediği iddiasıyla çıkan kavgada kayınbiraderi Fuat Erkaşka'yı (37) öldürüp, kayınpederi Vakkas (65) ve kayınvalidesi Bakiye Erkaşka (63) ile komşuları Halil Vanlı'yı (35) yaraladıktan sonra polise teslim olan İhsan Tolan (25) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:50
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        Cinayet sırasında 6 aylık kardeşini kucaklayıp, kendilerini banyoya kilitlemiş
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        ADANA’da boşanma aşamasındaki eşi Emine Tolan’ın (28) 6 aylık bebeğini göstermediği iddiasıyla çıkan kavgada kayınbiraderi Fuat Erkaşka’yı (37) öldürüp, kayınpederi Vakkas (65) ve kayınvalidesi Bakiye Erkaşka (63) ile komşuları Halil Vanlı’yı (35) yaraladıktan sonra polise teslim olan İhsan Tolan (25) tutuklandı. Kavga sırasında Emine Tolan’ın ilk eşinden kızı D.’nin (10), kucakladığı kardeşiyle birlikte kendisini banyoya kilitlediği, olaydan sonra da polise sığındığı ortaya çıktı.

        Olay, 15 Mart saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53014 Sokak’ta meydana geldi. İhsan Tolan, babası S.T. ve annesi F.T. ile birlikte boşanma aşamasındaki eşi, 2 çocuk annesi Emine Tolan’ın bulunduğu kayınpederi Vakkas Erkaşka’nın evine gitti. Kayınbiraderi Fuat Erkaşka, kız kardeşiyle yeğeninin evde olmadığını söyleyince kapı önünde tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhsan Tolan, kayınbiraderinin elindeki tabancayı alıp, eşinin ailesine rastgele ateş açtı. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, kayınbirader Fuat Erkaşka’nın öldüğü belirlendi. Yaralanan kayınvalide Bakiye ve kayınpeder Vakkas Erkaşka, komşuları Halil Vanlı ve şüphelinin annesi F.T., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        CİNAYETTEN BİR GÜN ÖNCE TEHDİT TELEFONU

        Kavga sırasında Emine Tolan’ın önceki eşi Mustafa Biçer’den (27) olan kızı D.’nin, 6 aylık erkek kardeşini yanına alarak, kendisini banyoya kilitlediği ortaya çıktı. Korku dolu anlar yaşayan D.’nin, olaydan sonra kardeşiyle banyodan çıkarak polis ekiplerine sığındığı bildirildi. Ayrıca İhsan Tolan’ın, olaydan bir gün önce eşini telefonla arayıp, “Bana ağabeyinin yerini söyle. Telefonda erkeklik yapılmaz. Yüz yüze yapsın” diyerek, tehditler savurduğu belirtildi. Erkaşka ailesi, o anları cep telefonuyla kaydetti. Olaydan bir süre sonra Cinayet Büro Amirliği’ne giden şüpheli Tolan, teslim oldu.

        ESKİ ENİŞTESİNİ VURAN KAYINBİRADERİ, YENİ ENİŞTESİ ÖLDÜRDÜ

        Öte yandan, öldürülen Fuat Erkaşka’nın, 20 Kasım 2017’de Emine Tolan’ın boşandığı ilk eşi Biçer’i kendi evlerinin önünde tüfekle vurarak öldürdüğü belirlendi. O dönem polise teslim olan Erkaşka, ifadesinde, eniştesi Mustafa Biçer’in, kız kardeşini ve kendilerini sürekli tehdit ettiğini belirterek, evinin önüne silahla gelince tüfekle öldürdüğünü söyledi. Yargılandığı mahkeme tarafından 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Fuat Erkaşka’nın, 2 yıl önce denetimli serbestlik uygulanarak tahliye edildiği bildirildi.

        TUTUKLANDI

        Emniyette sorguya alınan İhsan Tolan ifadesinde, “Ailemle birlikte çocuğumu görmeye gittim. Göstermeyeceklerini söylediklerinde 112’yi arayarak durumu bildirdim. Fuat, elinde silahla gelince kavga çıktı. Arbede sırasında tabancayı alıp, rastgele ateş ettim” dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hastanedeki Vakkas Erkaşka'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisi devam eden diğer yaralıların da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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